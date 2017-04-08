Москва, 9 апреля, 2017, 02:33 — ИА Регнум. В числе пострадавших в результате столкновения на западе Москвы поезда и электрички есть иностранные граждане. Об этом сегодня, 9 апреля, журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Тот самый Мартин» Авария на западе Москвы

По его словам, по предварительной информации, среди пострадавших есть как жители России, так и жители ряда других стран.

Пучков отметил, что спасатели и медики эвакуировали на настоящий момент более 20 человек. 12 человек — в стационаре, шесть из которых находятся в очень тяжелом состоянии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на западе Москвы у дома №4 по улице Герасима Курина столкнулись два поезда: электропоезд Вязьма—Москва и поезд дальнего следования Москва—Брест. В результате два вагона поезда и два вагона электрички сошли с рельсов.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что железнодорожные пути перебегал мужчина, машинист электрички экстренно затормозил. Через некоторое время в электричку врезался поезд.

В результате столкновения пострадали два машиниста электропоезда. Как сообщили ранее в Главном управлении МЧС по Москве, один из машинистов в тяжелом состоянии. Известно, что в электричке не было пассажиров, только два машиниста. В поезде же могло быть до 800 человек.