Москва, 9 апреля, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил ответственным лицам принять все необходимые меры для ликвидации последствий столкновения составов на западе Москвы. Об этом 9 апреля сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сообщается, что главе государства незамедлительно было доложено о произошедшей аварии.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии, — заявил пресс-секретарь президента. — Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации».

По данным МЧС, на текущий момент госпитализировано 11 пострадавших. Ранее сообщалось о шести доставленных в больницу пассажирах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на воскресенье, 9 апреля, на белорусском направлении железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Москва — Брест» с электричкой, следовавшей по маршруту Вятка — Москва.

Причиной аварии, по предварительным данным, стало резкое торможение, которое вынужден был применить машинист электропоезда из-за перебегающего пути человека.

В результате инцидента сошли с рельсов два вагона поезда и два вагона электрички.