Вашингтон, 9 апреля, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Американская военная группа приблизится к Корейскому полуострову. С этой целью ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Полуостров Корея

Отмечается, что группа американских военных направится к полуострову из Сингапура с авианосцем «Карл Винсон». Известно, что источником этой информации стал высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 апреля Южная Корея зафиксировала пуск северокорейских баллистических ракет. Она была выпущена в район Японского моря и пролетела 60 километров.

Позднее стало известно, что совет по национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны КНДР. Этот документ включает возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

В число возможных вариантов воздействия на Северную Корею рассматривается и вариант размещение части американского ядерного арсенала в Южной Корее и даже устранение лидера КНРД Ким Чен Ына.

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