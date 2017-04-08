Осло, 9 апреля, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Полиция Норвегии продолжает принимать экстренные меры по обеспечению безопасности после того, как в центре Осло был обнаружен напоминающий бомбу предмет, сообщает 9 апреля норвежская ежедневная газета Aftenposten.

Kjetil Ree Станция метро «Грёнланн»

В 23:30 8 апреля были эвакуированы жители ближайших к месту расположения предположительно опасного объекта зданий. Полиция оцепила площадь Гренландии и перекрыла несколько центральных улиц. Кроме того, закрыта станция метро «Грёнланн».

Как сообщают полицейские, коробка размером 30×30 см была обнаружена в районе моста через реку Акерсельва. Полиция задержала человека, который, по словам свидетелей, оставил коробку под мостом и пытался скрыться.

В настоящее время подозреваемый и два свидетеля доставлены в полицейский участок, они дают показания.

Группа саперов прибыла на место происшествия около 23:00, исследование объекта продолжается.

«Может оказаться, что это предмет с ограниченным потенциалом ущерба», — сообщил источник в полиции Осло. Полицейский подчеркнул, что никакой опасности для людей обнаруженный объект не представляет.

Полицейские также сообщили, что около полуночи у места оцепления собрались несколько человек, скандировавших «Норвегия для норвежцев». Стражи порядка проводили протестующих подальше от линии оцепления.