Вашингтон, 9 апреля, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Авиаудар США по базе ВВС Сирии был совершен исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом он объяснил в послании Конгрессу цель удара крылатыми ракетами по сирийской военной базе, передает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как отмечает издание, документ адресован спикеру палаты представителей Полу Райану и временному президенту сената Оррину Хэтчу.

По словам Трампа, принимая решение об ударе по сирийской базе, он действовал, «исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США» и в соответствии со своими конституционными полномочиями в качестве Верховного главнокомандующего.

Кроме того, глава США обратил внимание на то, что Вашингтон в случае необходимости может принять дополнительные меры для того, чтобы «защитить» свои национальные интересы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента страны нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии. Его используют правительственные войска САР. В общей сложности выпущено было 59 ракетных снарядов «Томагавк». В результате 14 человек погибли, 13 получили ранения, среди них женщины и дети.

Авиаудар США нанесли после информации о том, что, по данным сирийской оппозиции, лояльные президенту САР Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб, из-за чего погибли десятки людей.

Официальные власти Сирии свою причастность к химической атаке опровергают, заявляя, что никогда бы не стали использовать такое оружие. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии изменила его взгляды на гражданскую войну в стране и мнение о президенте Башаре Асаде.