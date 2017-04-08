Катманду, 9 апреля, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Находящийся под международной охраной индийский носорог был убит браконьерами на территории непальского национального парка Читван, сообщает 8 апреля агентство Yonhap со ссылкой на службу охраны парка.

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Сообщается, что взрослая мужская особь индийского носорога была обнаружена застреленной в пятницу, 7 апреля, вечером. Предположительно животное было убито из винтовки, а его рог был отрублен топором.

Браконьеры воспользовались ночной бурей. Кроме того, большая часть сотрудников парка была занята на операции переселения пяти носорогов в национальный парк Шуклафанта на западе Непала.

Убийство охраняемого животного произошло в то время, когда власти Непала планировали объявить успешным третий подряд «Год без браконьерства» (Zero Poaching Year). Последний случай незаконного убийства животного был зафиксирован в мае 2014 года.

В настоящее время индийский носорог встречается только в Непале, Восточной Индии и южном Пакистане на территории провинции Синд. Небольшая популяция, возможно, сохранилась и на севере Бангладеш.

В национальном парке Читван обитает одна из самых крупных популяций уязвимого вида, в настоящее время там обитают 600 особей из 645 носорогов Непала. Кроме носорогов, на охраняемой территории успешно существуют и размножаются бенгальский тигр и крокодил гавиал.