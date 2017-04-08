Москва, 9 апреля, 2017, 01:19 — ИА Регнум. В больницы Москвы было госпитализировано шесть человек из-за столкновения на западе столицы поезда и электрички. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в столичном главке МЧС.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Тот самый Мартин» Столкновение поездов

В службе уточнили, что в настоящее время в больницу доставлены шесть человек. Сейчас также решается вопрос с размещением пассажиров поезда сообщения Москва—Брест в гостиницах.

Отметим, что ранее в службе экстренной медицинской помощи сообщили, что после происшествия к врачам обратились в общей сложности 16 человек

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на западе Москвы у дома №4 по улице Герасима Курина столкнулись два поезда: электропоезд Вязьма—Москва и поезд дальнего следования Москва—Брест.

Изначально из экстренных служб Москвы поступила информация о том, что электричка была пустой. В то же время в поезде Москва—Брест могло находиться около 800 пассажиров. В результате произошедшего два вагона поезда и два вагона электрички сошли с рельсов.

По предварительной информации, столкновение поезда и электрички произошло потому, что машинист электрички экстренно затормозил, увидев перебегающего пути мужчину. В это время в электричку врезался поезд.