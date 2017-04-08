В столице Норвегии обнаружен похожий на бомбу предмет
Осло, 9 апреля, 2017, 00:47 — ИА Регнум.
Thetrentonline.com
Оцепление
Норвежские полицейские обнаружили в центре Осло предмет, напоминающий взрывное устройство. Информацию об этом пресс-служба полиции столицы Норвегии опубликовала вечером 8 апреля на своей странице в сети Twitter.
Оперативная группа прибыла на место обнаружения потенциально опасного объекта и начала его исследование. Ранее правоохранители оцепили большую часть прилегающей к находке территории.
Сообщается также, что задержан подозреваемый. Полицейские ведут его допрос.