Вроцлав, Польша, 9 апреля, 2017, 00:33 — ИА Регнум.



Ben_Kerckx Завалы разрушенного здания

Более 12 часов продолжается спасательная операция в городе Свебодзице Нижнесилезского воеводства Польши, где из-под завалов рухнувшего дома извлекли тело шестого погибшего, сообщает 8 апреля Polska Agencja Prasowa со ссылкой на сообщение спасательных служб во Вроцлаве.

Обрушение здания произошло утром в субботу, 8 апреля. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать взрыв бытового газа.

Из-под завалов дома извлечены тела двух детей, двух мужчин и женщины. Личность шестого погибшего пока не установлена. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Оперативные службы устанавливают причины трагедии.

Свебодзице расположен недалеко от польско-чешской границы в 50 км юго-западнее Вроцлава.