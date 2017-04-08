Москва, 9 апреля, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Вечером в субботу, 8 апреля, на западе Москвы столкнулись пассажирский поезд и электричка. По предварительным данным, с рельсов после столкновения сошли два вагона. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает Russia Today.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Тот самый Мартин» Спасатели на месте столкновения поездов

Инцидент произошел на Белорусском направлении Московской железной дороги у дома №4 по улице Герасима Курина. Поезд сообщением Москва—Брест шел в сторону Московской области, отмечают очевидцы.

Сначала в московском главке МЧС говорили, что в результате происшествия с рельсов сошел один вагон.

После уточнения информации стало известно, что, по предварительным данным, после столкновения поезда и электрички с рельсов сошли два вагона. Один из них был вагоном поезда дальнего следования, второй — электрички.

«Есть информация о четырех пострадавших», — заявил представитель столичного главка МЧС.

По сообщениям СМИ, после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве парализовано движение поездов белорусского направления.

Позднее стало известно, что в поезде Москва-Брест могло находиться около 800 пассажиров. По последним данным ТАСС со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи, в результате столкновения поездов могли пострадать до 16 человек.

Как сообщили в экстренных службах, железнодорожные пути, по предварительной информации, перебегал человек. Поэтому водитель электропоезда применил экстренное торможение. В это время в него и врезался пассажирский поезд сообщением Москва — Брест.