Филадельфия, США, 8 апреля, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Клуб «Филадельфия Флайерз» на своей площадке переиграл «Коламбус Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 7 апреля в Филадельфии, завершилась со счетом 4:2.

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В составе хозяев площадки голевыми действиями отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Майкл дель Зотто, Якуб Ворачек и Иван Проворов. У гостей шайбы забросили Сет Джонс и Бун Дженнер.

После восьмидесяти одной игры в чемпионате НХЛ «Филадельфия Флайерз» пока занимает одиннадцатое место на «Востоке», имея в активе 87 очков. Клуб «Коламбус Блю Джэкетс», набравший 106 баллов, находится на третьей позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).

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