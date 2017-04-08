Москва, 8 апреля, 2017, 22:51 — ИА Регнум.

Сегодня, 8 апреля прошла всемирная акция проверки знаний русского языка «Тотальный Диктант». ИА REGNUM сообщало для диктовки был выбран текст Леонида Юзефовича. Мнения о том, сложный ли был текст под диктовку, разделились. Так каким же он был, Тотальный диктант 2017?

Totaldict.ru Официальный логотип акции «Тотальный Диктант»

Было предложено записать под диктовку одно из трех эссе о дорогих сердцу писателя местах. Например, в Санкт-Петербурге это был текст об Улан-Удэ. В ответ на многочисленные улыбки удивленных участников, которые надеялись услышать текст о родном городе, организаторы пояснили, что таким было желание самого автора текста, дабы петербуржцы лучше узнали о другом регионе страны.

Текст был сложным и насыщенным в плане орфографии и пунктуации. По крайней мере, именно так показалось самим участникам. Борис Смолкин, который стал «звездным диктатором» в Петербурге, выразил в комментарии для ИА REGNUM другое мнение: «На мой взгляд, текст был нетрудный. В прошлом году он был искусственно усложнен. Этот же проще по орфографии и пунктуации. В наше время мы часто писали диктанты, и более того, сочинения. И экзамены сдавали и письменные, и устные. Даже по математике нужно было устно объяснить, почему именно так решается задача. К сожалению, нынешнее поколение даже разговаривает с большим трудом. Конечно, в этом нет их вины. Просто у нас было образование на порядок лучше».

По подсчетам организаторов, в акции было задействовано более 3000 площадок. Причем некоторые из них располагались в воздухе. Авиакомпания «S7 Airlines» проводила акцию на протяжении всего дня во время полетов. По отзывам «диктаторов», многие пассажиры положительно отнеслись к возможности проверить свои знания. Но вот сдавать работы решились не все, ссылаясь на большое количество ошибок.

В московском Музее русского импрессионизма, где диктовала праправнучка Льва Толстого Фекла Толстая, проверить свои знания решила и сама команда Музея. «Текст был довольно сложным; для меня самой всегда, ещё со школы, особенно трудны причастия. Здорово, что собралась большая аудитория. Конечно, диктант вызывал переживания у людей, но мне показалось, что в целом атмосфера сложилась праздничная. Я сама очень люблю русский язык, его тонкости, его логику, рифмы и ритмы, игру слов. Вообще язык — это чудесная игра. А у многих интерес к ней, к сожалению, отбит ещё в школе. Здорово, что Тотальный диктант становится все популярнее с каждым годом. Значит, найден верный, привлекательный для публики формат взаимодействия с языком», — поделилась с ИА REGNUM впечатлениями директор музея Юлия Петрова.

Результаты диктанта станут известны 12 апреля. Все участники смогут увидеть свои оценки в режиме онлайн на главном сайте акции. К тому же, каждый желающий сможет забрать свою уже проверенную работу и провести анализ ошибок. Тех участников, которые получат «отлично», ожидает награждение.