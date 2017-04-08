Киев, 8 апреля, 2017, 22:21 — ИА Регнум. На неподконтрольной официальному Киеву части Донецкой и Луганской областей (территории ЛНР и ДНР) прекращены услуги телефонной связи и доступа к сети интернет. Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании «Укртелеком».

Ukrtelecom.ua Укртелеком

«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили ВСУ против мирных жителей региона.

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