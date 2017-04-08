Белград, 8 апреля, 2017, 22:18 — ИА Регнум.



pravda.rs Выборы президента Сербии Александра Вучича

В Сербии шестой день продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, победу на которых, по предварительным данным, одержал в первом туре действующий премьер-министр Александр Вучич. Демонстрации проходят более чем в десяти городах страны. Вторым после Белграда центром протестов стал город Нови-Сад.

8 апреля к протестующим, основную массу которых до сегодняшнего дня составляли студенты, присоединились профсоюзы работников полиции и военнослужащих. Они вышли в гражданской одежде, но с флагами профсоюзных движений. Также, по сообщениям СМИ, акции протеста поддержали различные объединения ветеранов, работников образования, предпринимателей.

В отличие от предыдущих акций, которые проходили в вечернее время, сегодняшняя демонстрация в Белграде началась в полдень. По официальным данным, перед зданием правительства собрались около 2 тысяч человек. В свою очередь, профсоюзные лидеры заявили, что «колонна была протяжённостью в два километра и состояла из 80−100 тысяч человек».

Выступающие на митинге говорили о безработице, отсутствии перспектив у молодёжи, вынужденной уезжать «на заработки в Германию, Италию, Швейцарию, Австрию», неработающих заводах и «эксплуатировании иностранными компаниями», пропаганде в СМИ и трате «миллиардов народных денег на избирательную кампанию».

«Сегодня армия, народ и полиция — в одном месте», — заявил на митинге председатель профсоюза полиции Велько Мияйлович. «Господа из этого здания (правительства — ред.) отказываются говорить о модернизации сектора безопасности», — отметил он в своём выступлении. Глава профсоюза военнослужащих Новица Антич заявил, что военные также находятся в трудном положении. По его словам, за минувший год армию покинуло более 1600 человек. Руководство профсоюза «два с половиной года безуспешно пытается призвать правительство за стол переговоров», заявил он.

Отметим, что до сих пор остаётся неясным, кто выступил организатором акций протеста. Демонстрации организуются через сообщество «Протест против диктатуры 2017» в социальной сети Facebook. Протестующие не используют символики каких-либо политических сил, при этом их лозунги полны местного интернет-сленга и обыгрывают различные оскорбления в адрес Александра Вучича.

По утверждениям митингующих, президентская кампания прошла при многочисленных нарушениях, заявления о которых не освещались в СМИ. 5 апреля студенты Белградского университета и Университета Нови-Сада опубликовали манифест с требованиями к властям, среди которых — смена состава Республиканской избирательной комиссии, отставка руководства Регулирующего органа по электронным СМИ, отставка председателя парламента Майи Гойкович, смена руководства и редакторов информационных программ национальной телерадиокомпании РТС и РТВ (Радио и телевидение Воеводины). Студенты в Суботице, в свою очередь, потребовали «полной смены власти в стране», это требование позднее поддержали и в Нови-Саде.

Примечательно, что из всех политических деятелей поддержку протестующим на сегодняшний день выразил только лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, известный своими антизападными взглядами. «Вучич промыл мозги избирателям», — заявил лидер националистов, отметив, что одобряет значительную часть выдвинутых требований.

Пока СМИ пытаются выйти на организаторов акций, аналитики отмечают, что ни Брюсселю, ни Москве невыгодна дестабилизация обстановки в Сербии. Одно из ведущих сербских изданий Informer между тем обвинило в организации протестов американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщив со ссылкой на источники, что Фондом Сороса на данные цели было выделено $10 млн.

До настоящего времени акции протеста проходят без существенных инцидентов. Правоохранительные органы не пресекают действия митингующих.

Напомним, согласно предварительным итогам президентских выборов в Сербии, состоявшихся 2 апреля, лидер Сербской прогрессивной партии, действующий премьер-министр Александр Вучич одержал победу в первом туре, набрав более 55% голосов. Второе место занял экс-омбудсмен Саша Янкович, набравший более 16%. На третьем месте с 5,6% голосов — комик Лука Максимович, баллотирующийся под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель получил 4,5%. Остальные кандидаты набрали менее 3%. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов.

Александр Вучич выступает за продолжение курса на вступление Сербии в Европейский союз и проведение в стране соответствующих экономических реформ, требуемых Брюсселем. Одновременно с этим он намерен сохранять и дружественные отношения с Россией.

Читайте также:

Протесты в Сербии: МИД России опасается дестабилизации ситуации в стране

«Тито же смог»: Вучич рассказал о своём проекте для экс-Югославии и Албании