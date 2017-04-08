Новосибирск, 8 апреля, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Результаты матчей 26-го тура, сыгранных 8 апреля в мужской волейбольной Суперлиге.

JeppeSmedNielsen Волейбол

«Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) 0:3 ()

() «Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит-Казань» (Казань) 2:3 ()

() «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Урал» (Уфа) 3:2 ()

() «Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:2 ()

() «Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Динамо» (Краснодар) 3:0 ()

() «Динамо» (Москва) — «Нова» (Новокуйбышевск) 3:1 ()

() «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Факел» (Новый Уренгой) 3:0 ()

Красноярский «Енисей» не попал в плей-офф несмотря на победу в последнем матче, а оренбургский «Нефтяник» набрав в последнем туре одно очко по очкам опередил краснодарское «Динамо», но по большему количеству побед именно краснодарцы отправляются в стыковые матчи за право остаться в Суперлиге, а «Нефтяник» переходит в Высшую лигу А.

Положение команд после предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.