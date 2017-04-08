Мадрид, 8 апреля, 2017, 21:23 — ИА Регнум.

8 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 31-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Севилья» и «Депортиво». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «красно-белых».

JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте первого тайма черногорский форвард Стеван Йоветич открыл счет, замкнув прострел Стивена Н’Зонзи — 1:0.

Через 2 минуты плеймейкер сборной ДР Конго Гаэль Какута сравнял счет после ошибки защитника «красно-белых» — 1:1.

На 9-й минуте матча испанский вингер Пабло Сарабия вывел «Севилью» вперед, расстреляв вратаря после суматохи в штрафной площади — 2:1.

На 25-й минуте Какута оформил дубль ударом со штрафного с 24-х метров — 2:2.

Через 7 минут аргентинский вингер Хоакин Корреа вывел «Севилью» вперед ударом головы после подачи Пабло Сарабии со штрафного — 3:2.

В концовке матча французский форвард Виссам Бен-Йеддер забил шестой мяч в этой игре после ассиста Пабло Сарабии — 4:2.

Статистика матча («Севилья"/"Депортиво»)

Удары 17/10

Удары в створ 12/5

Владение 57%/43%

Фолы 17/15

На данный момент «Севилья» идет на 4-м месте с 61-м очком. «Депортиво» остался на 16-й позиции с 28-ю очками.

Составы на матч:

«Севилья»: Рико, Мариано, Эскудеро, Пареха, Меркадо, Краневиттер, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Йоветич.

«Депортиво»: Люкс, Морено, Сидней, Аррибас, Луизиньо, Чолак, Гильерме, Какута, Хоселу, Морено.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Предупреждения: Луизиньо — 27, Эскудеро — 28, Краневиттер — 45, Аррибас — 60, Йоветич — 68, Хоселу — 87.

Голы: Йоветич 2 — 1:0, Какута 4 — 1:1, Сарабия 9 — 2:1, Какута 25 — 2:2, Корреа 32 — 3:2, Бен-Йеддер 89 — 4:2.