Лондон, 8 апреля, 2017, 21:21 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «пенсионеров».

AnnRos Футбол

На 17-й минуте матча английский защитник Адам Смит забил мяч в свои ворота — 0:1.

Через 3 минуты бельгийский внигер Эден Азар удвоил преимущество гостей после прекрасного заброса Н’Голо Канте — 0:2.

В конце первого тайма норвежский форвард Ждошуа Кинг сократил отставание в счете после ассиста Беника Афобе — 1:2.

На экваторе второго тайма испанский левый латераль Маркос Алонсо забил третий мяч «пенсионеров» ударом со штрафного в левую девятку — 1:3.

Статистика матча («Борнмут"/"Челси»)

Удары 6/11

Удары в створ 2/5

Владение 51%/49%

Фолы 7/11

На данный момент «Челси» лидирует в АПЛ с 75-ю очками. «Вишни» осталсиь на 15-й позиции с 35-ю очками.

Составы на матч:

«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Смит, Пью, Артер, Кинг, Фрэйзер, Уилшер, Афобе.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Канте, Мозес, Матич, Азар, Педро, Коста.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Мозес — 8, Артер — 38, Канте — 58, Педро — 74, Градель — 90.

Голы: Смит (авг) 17 — 0:1, Азар 20 — 0:2, Кинг 42 — 1:2, Алонсо 68 — 1:3.