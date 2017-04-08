«Бавария» разгромила «Боруссию» в «дер-классикер»
Берлин, 8 апреля, 2017, 21:21 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 28-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд). Мат ч завершился со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев.
В дебюте первого тайма французский вингер Франк Рибери открыл счет ударом в касание после прострела Филиппа Лама с правого фланга — 1:0.
Через 6 минут польский форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев ударом со штрафного с 23-х метров — 2:0.
На 20-й минуте чемпион ЕВРО-2016 Рафаэль Геррейро сократил отставание в счете пушечным ударом слета из-за пределов штрафной площади — 2:1.
На 50-й минуте матча голландский вингер Арьен Роббен забил третий мяч «Баварии» после заброса Франка Рибери — 3:1.
На экваторе второго тайма Роберт Левандовски оформил дубль ударом с пенальти — 4:1.
Статистика матча («Бавария"/"Боруссия»)
Удары 16/8
Удары в створ 8/3
Владение 66%/34%
Фолы 13/8
На данный момент клуб из Мюнхена лидирует в турнирной таблице с 68-ю очками. «Шмели» остались на 4-й позиции с 50-ю очками.
Составы на матч:
«Бавария»: Ульрайх, Мартинес, Боатенг, Лам, Алаба, Алькантара, Рибери, Роббен, Алонсо, Видаль, Левандовски.
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Гинтер, Дембеле, Геррейро, Пулишич, Кастро, Шмельцер, Пасслак, Обамеянг.
Главный арбитр матча: Марко Фриц.
Предупреждения: Левандовски — 24, Пасслак — 36, Бартра — 45, Видаль — 63, Бюрки — 68.
Голы: Рибери 4 — 1:0, Левандовски 10 — 2:0, Геррейро 20 — 2:1, Роббен 50 — 3:1, Левандовски 68 — 4:1.