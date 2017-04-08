Берлин, 8 апреля, 2017, 21:21 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 28-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд). Мат ч завершился со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев.

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В дебюте первого тайма французский вингер Франк Рибери открыл счет ударом в касание после прострела Филиппа Лама с правого фланга — 1:0.

Через 6 минут польский форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев ударом со штрафного с 23-х метров — 2:0.

На 20-й минуте чемпион ЕВРО-2016 Рафаэль Геррейро сократил отставание в счете пушечным ударом слета из-за пределов штрафной площади — 2:1.

На 50-й минуте матча голландский вингер Арьен Роббен забил третий мяч «Баварии» после заброса Франка Рибери — 3:1.

На экваторе второго тайма Роберт Левандовски оформил дубль ударом с пенальти — 4:1.

Статистика матча («Бавария"/"Боруссия»)

Удары 16/8

Удары в створ 8/3

Владение 66%/34%

Фолы 13/8

На данный момент клуб из Мюнхена лидирует в турнирной таблице с 68-ю очками. «Шмели» остались на 4-й позиции с 50-ю очками.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Мартинес, Боатенг, Лам, Алаба, Алькантара, Рибери, Роббен, Алонсо, Видаль, Левандовски.

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Гинтер, Дембеле, Геррейро, Пулишич, Кастро, Шмельцер, Пасслак, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Предупреждения: Левандовски — 24, Пасслак — 36, Бартра — 45, Видаль — 63, Бюрки — 68.

Голы: Рибери 4 — 1:0, Левандовски 10 — 2:0, Геррейро 20 — 2:1, Роббен 50 — 3:1, Левандовски 68 — 4:1.