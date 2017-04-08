Мадрид, 8 апреля, 2017, 21:17 — ИА Регнум.

«В ходе предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что хочет вернуть Америке величие, но для этого она должна сосредоточиться на самой себе, самоизолироваться от мира, перестать решать чужие задачи и заняться своими собственными, — пишет вашингтонский корреспондент издания Ракель Годос. — Удар по Сирии показал, что Дональд Трамп отказался от доктрины Дональда Трампа. И понял, что надо вернуться к утверждению страны на международной арене».

Gage Skidmore Президент США Д.Трамп

Журналистка обращает внимание читателя на то, что «удар по Сирии стал первым решением президента-миллиардера, обернувшимся консенсусом в парламенте и обществе. Не только американском, но мировом, где всего несколько стран с Россией во главе осудили эту атаку».