Казань, 8 апреля, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Результат третьего, решающего матча полуфинала женской волейбольной Суперлиги, сыгранного 26 марта в Казани.

Vldinamo.ru Женская волейбольная команда Динамо (Москва)

«Динамо-Казань» (Казань) — «Уралочка» (Свердловская область) 3:1 (20:25 25:20 25:22 25:20)

Теперь в финале казанские волейболистки сыграют с победителем предварительного этапа динамовками Москвы.

Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.