Волейболистки московского «Динамо» в финале сыграют с «Динамо-Казанью»
Казань, 8 апреля, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Результат третьего, решающего матча полуфинала женской волейбольной Суперлиги, сыгранного 26 марта в Казани.
Vldinamo.ru
Женская волейбольная команда Динамо (Москва)
- «Динамо-Казань» (Казань) — «Уралочка» (Свердловская область) 3:1 (20:25 25:20 25:22 25:20)
Теперь в финале казанские волейболистки сыграют с победителем предварительного этапа динамовками Москвы.
Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.