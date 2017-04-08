Москва, 8 апреля, 2017, 21:11 — ИА Регнум. По факту гибели мужчины в метрополитене Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок

Трагедия произошла в субботу, 8 января, на станции «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии подземки.

«С рельс извлечено тело мужчины на вид 40−45 лет, — говорится в сообщении. — По данному факту следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве проводится доследственная проверка».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.