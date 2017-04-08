В Новороссийске туристический автобус столкнулся с грузовиком
Новороссийск, Краснодарский край, 8 апреля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в субботу, 8 апреля, в Новороссийске. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
Debbie Waumsley
Авария
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 6 человек.
«Среди пострадавших трое граждан Израиля», — сказал источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины аварии.