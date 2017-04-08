Ленинградская область, 8 апреля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В результате аварии на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали пассажиры автомобиля скорой помощи. Об этом сегодня, 8 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Bryansku.ru Скорая помощь

Авария произошла около 14:00 у дома 214 по Колтушскому шоссе. «Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, при развороте совершил столкновение с машиной скорой помощи», — сообщили в дорожной полиции.

Судя по фотографиям, размещенным в популярной группе в соцсети, после столкновения машина скорой съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП три пассажира скорой помощи получили травмы легкой степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь, они уже отпущены домой. «Водитель не пострадал, пострадали врачи и пациент», — уточнили в УГИБДД.

«В этой скорой мою свекровь с сердечным приступом везли в больницу. Скорая ехала с сиреной, но пропускать у нас же не умеют. Перевернулись на бок. Если б не дерево, вообще бы на крыше лежали», —сообщила родственница пострадавшей.

Также она утверждает, что в данном случае ДТП произошло по вине водителя, не предоставившего приоритет машине со спецсигналом.

Проводится проверка.

В конце января ИА REGNUM сообщало об автомобиле, не пропустившем машину скорой помощи, которая ехала со спецсигналами в районе Нового Девяткино Всеволожского района. А в Петербурге в тот же день водитель Porsche не пропускал автомобиль скорой помощи, в котором находилась пожилая женщина, нуждающаяся в срочной госпитализации.

Отметим, властями активно обсуждаются варианты ужесточения наказания за отказ пропускать скорую, а также за нападения и угрозы в адрес медиков. Множество таких случаев фиксируется во всех регионах России.

Напомним, большой общественный резонанс получила смерть молодого человека в Петропавловске-Камчатском, который не дождался скорой помощи из-за водителя иномарки, перегородившей дорогу скорой помощи. Инцидент произошел 10 января. Когда скорая въехала во двор, намереваясь добраться до нужного подъезда, на пути оказался автомобиль, который невозможно было объехать. Водитель и пассажир иномарки отказались уступить дорогу. Начались пререкания, затянувшие прибытие врачей на десять минут. Когда бригада зашла в квартиру, больной уже скончался.

После этого случая стало известно, что в Минздраве РФ прорабатывается вопрос о законодательном разрешении водителям машин скорой помощи таранить автомобили, которые их не пропускают.