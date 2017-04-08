Вашингтон, 8 апреля, 2017, 20:22 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сложились хорошие отношения. Об этом сам глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Twitter.

Valdaiclub.com Председатель КНР Си и президент США Д.Трамп

«Было большой честью принять в США наших гостей из Китая председателя Си Цзиньпина и госпожу Пэн Лиюань, — написал Трамп. — Были установлены замечательные дружеские отношения и благорасположение, но только время покажет, что будет с торговлей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6−7 апреля 2017 г. председатель КНР Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США. Политик провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Беседа двух лидеров проходила в закрытом режиме в резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде.

Читайте также: Си Цзиньпин прилетел на Аляску и встретился с местным губернатором

Читайте также: Делегатам из КНР не хватило комнат в поместье Трампа