Москва, 8 апреля, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Отмена визита в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона не сильно повлияет на отношения между странами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Off2riorob Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

«Не думаю, что это сильно отрицательно скажется на наших отношениях. Они и так на достаточно низком уровне», — считает он.

Парламентарий с иронией прокомментировал отмену визита главы внешнеполитического ведомства Великобритании. «Глава МИД Великобритании решил уступить «пальму первенства» в разговоре с Москвой госсекретарю США Тиллерсону. Так, наверное, поступают истинные джентльмены, когда не знают, что сказать», — сказал он.

Слуцкий сожалеет, что британский парламент, который в своем недавнем докладе выступал за диалог с Россией, оказался куда мудрее и смелее нынешнего хозяина Форин оффиса.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ, запланированный на 10 апреля, отменен в связи с ситуацией в Сирии.

В заявлении самого Джонсона отмечалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, визит которого в Москву запланирован на 11−12 апреля, донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.

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