Москва, 8 апреля, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта Георгия Гречко, скончавшегося в ночь на 8 апреля на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Nn.ru Космонавт Георгий Михайлович Гречко

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко в связи с его кончиной, — говорится в сообщении. — Георгий Михайлович Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью более 134 суток и один выход в открытый космос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космонавт Георгий Гречко скончался в Москве в ночь на 8 апреля. По некоторым данным, дважды Герой Советского Союза скончался от острой сердечной недостаточности.

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