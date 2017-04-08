Москва, 8 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий создание «гибридного трибунала» по Сирии, политизирован. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, комментируя инициативу группы сенаторов США.

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«Международные расследования, трибуналы или суды могут быть легитимными только в случае их создания в соответствии с нормами международного права при непосредственном участии ООН, — заявил Груздев. — В противном случае не удивлюсь, если однажды мы услышим от какого-нибудь государства инициативу провести аналогичное расследование по отношению к самим США».

Для соблюдения мира в регионе требуется соблюдение норм международного права и Устава ООН, а не сомнительные предложения о создании трибунала, уверен юрист.

Атака американцев на Сирию 7 апреля была совершена с нарушением общепризнанных принципов международного права, указал он, напомнив, что в таких случаях необходимо согласие и резолюция Совета безопасности ООН, либо обращение самого правительства Сирии о военной помощи.

«Не было ни того, ни другого. И прежде чем метать «томагавки», необходимо было провести тщательное расследование инцидента с химическим оружием в рамках Совета Безопасности ООН с привлечением гуманитарных общественных организаций», — заключил Груздев.

Проект закона об ответственности за военные преступления в Сирии 2017 (Syrian War Crimes Accountability Act of 2017) предложили американские сенаторы. Гибридный трибунал означает временный криминальный трибунал, в который войдут местные и зарубежные юристы, судьи и другие профессионалы, которые будут судить лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечества или геноцида, отмечается в документе. Один из авторов законопроекта, сенатор Марк Рубио пояснил, что инициатива призвана «обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев».