«Реал» набрал максимум очков в мадридском дерби
Мадрид, 8 апреля, 2017, 19:05 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 31-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Реал» (Мадрид) и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:1.
В дебюте второго тайма португальский защитник Пепе открыл счет после подачи Тони Крооса — 1:0.
В концовке матча французский форвард Антуан Гризманн сравнял счет после проникающего паса Анхеля Карреры — 1:1.
Статистика матча («Реал"/"Атлетико»)
Удары 12/7
Удары в створ 6/4
Владение 54%/46%
Фолы 12/12
На данный момент «сливочные» идут на первом месте с 72-мя очками. «Матрасники» остались на 3-й позиции с 62-мя очками.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Бейл.
«Атлетик»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Ньигес, Карраско, Габи, Гризманн, Торрес.
Главный арбитр матча: Рикардо Бенчегоза.
Предупреждения: Каземиро — 37, Ньигес — 52, Годин — 60, Карвахаль — 88, Коке — 89.
Голы: Пепе 52 — 1:0, Гризманн 88 — 1:1.