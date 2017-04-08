Мадрид, 8 апреля, 2017, 19:05 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 31-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Реал» (Мадрид) и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:1.

JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте второго тайма португальский защитник Пепе открыл счет после подачи Тони Крооса — 1:0.

В концовке матча французский форвард Антуан Гризманн сравнял счет после проникающего паса Анхеля Карреры — 1:1.

Статистика матча («Реал"/"Атлетико»)

Удары 12/7

Удары в створ 6/4

Владение 54%/46%

Фолы 12/12

На данный момент «сливочные» идут на первом месте с 72-мя очками. «Матрасники» остались на 3-й позиции с 62-мя очками.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Бейл.

«Атлетик»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Ньигес, Карраско, Габи, Гризманн, Торрес.

Главный арбитр матча: Рикардо Бенчегоза.

Предупреждения: Каземиро — 37, Ньигес — 52, Годин — 60, Карвахаль — 88, Коке — 89.

Голы: Пепе 52 — 1:0, Гризманн 88 — 1:1.