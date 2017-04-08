Екатеринбург, 8 апреля, 2017, 18:59 — ИА Регнум.

В Екатеринбурге вновь состоялся флешмоб «Обними пруд». Таким образом организаторы и участники мероприятия вновь выразили своё несогласие с планами возведения храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда на насыпном острове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

alena.romas Флешмоб «Обними пруд»

Участники флешмоба выстроились в живую цепочку вдоль набережных и плотины городского пруда. По данным организаторов, в акции приняли участие порядка полутора тысяч горожан, тогда как для того чтобы «обнять» городской пруд полностью нужно порядка 3800 человек.

Напомним, что это второе подобное мероприятие. Впервые флешмоб «Обними пруд» прошёл 23 февраля 2017 года. Тогда на акцию вышли порядка 200 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разработка идеи строительства нового храма в акватории городского пруда Екатеринбурга принадлежит региональным и городским властям, представителям крупного бизнеса Свердловской области и Екатеринбургской епархии. В октябре 2016 года градостроительный совет утвердил проект размещения нового храма в честь святой великомученицы Екатерины на насыпном острове.

Однако идея возведения ещё одного храма неподалёку от кинотеатра «Космос» вызвало недовольство со стороны части горожан. Также против строительства культового сооружения в акватории городского пруда выступила и часть экспертного сообщества. Специалисты убеждены, что строительство храма в данном месте ухудшит городской ландшафт.