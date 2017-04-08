Лондон, 8 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Бет365» был разыгран матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Сток Сити» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «мерсисайдцев».

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В конце перовго тайма ирландский форвард Джонатан Уолтерс открыл счет ударом головы после подачи Джердана Шакири с правого фланга — 1:0.

На 70-й минуте бразильский плеймейкер Филиппе Коутиньо сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошетов — 1:1.

Через 2 минуты Роберто Фирмино вывел «Ливерпуль» вперед после ассиста Джорджиньо Вейналдума — 1:2.

Статистика матча («Сток Сити"/"Ливерпуль»)

Удары 8/11

Удары в створ 4/4

Владение 47%/53%

Фолы 7/11

На данный момент «гончары» остались на 12-ю строчке 36-ю очками. «Мерсисайдцы» идут на 3-й позиции с 63-мя очками.

Составы на матч:

«Сток Сити»: Грант, Питерс, Джонсон, Инди, Шоукросс, Аллен, Кэмерон, Шакири, Арнаутович, Бериано, Уолтерс.

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Клаван, Матип, Клайн, Вейналдум, Милнер, Джан, Вудберн, Александер-Арнольд, Ориги.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Клаван — 48, Фирмино — 73.

Голы: Уолтерс 44 — 1:0, Коутиньо 70 — 1:1, Фирмино 72 — 1:2.