Лондон, 8 апреля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Этихад» был разыгран матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Халл Сити». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан».

AnnRos Футбол

На 31-й минуте матча египетский правый латераль Ахмед Аль-Мухаммади срезал мяч в свои ворота — 1:0.

В дебюте второго тайма аргентинский форвард Серхио Кун Агуэро удвоил преимущество хозяев, прошив вратаря и защитников с близкого расстояния.

Через 16 минут английский вингер Фабиан Делф довел счет до разгромного пеосле поперечной передачи Рахима Стерлинга — 3:0.

В концовке встречи итальянский защитник Андреа Раноккья забил гол престижа после прострела Шона Малони с левого фланга атаки — 3:1.

Статистика матча («МС"/"Халл Сити»)

Удары 17/2

Удары в створ 7/1

Владение 63%/37%

Фолы 4/7

На данный момент «горожане» идут на 4-м месте с 61-м очком. «Тигры» остались на 17-й строчке с 30-ю очками.

Составы на матч:

«МС»: Браво, Коларов, Навас, Клиши, Стоунс, Стерлинг, Делф, Сане, Сильва, Туре, Агуэро.

«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Раноккья, Доусон, Аль-Мухаммади, Н’Диай, Клукас, Гросицкий, Эвандро, Маркович, Ньяссе.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Эвандро — 28, Н’Диай — 69.

Голы: Аль-Мухаммади 31 (авг) — 1:0, Агуэро 38 — 2:0, Делф 64 — 3:0.