Грозный, 8 апреля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Грозненский «Терек» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» в матче двадцать второго тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 8 апреля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 3:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Магомед Митришев (дубль) и Бернард Бериша. У гостей мяч забил Федерико Расич.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Терек» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Арсенал», набравший 18 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Терек» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 3:1.

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