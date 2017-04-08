Воронеж, 8 апреля, 2017, 18:46 — ИА Регнум. В Воронеже суббота, 8 апреля, ознаменовалась сразу несколькими общественными событиями. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с 9:00 по всему городу прошел общегородской субботник, а после него — акция в память о погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга.

Марина Каширская ИА REGNUM 8 апреля воронежцы приняли участие в акции «Питер, мы с тобой!»

Марина Каширская ИА REGNUM Общегородской субботник в Воронеже. Вывоз мусора из парка «Орленок»

С утра добровольцы приводили в порядок парки, скверы, лесные массивы, дворы, набережные и мемориалы. На субботник вышли волонтеры, сотрудники правительства области и мэрии, районных управ, муниципальных учреждений, а также студенты и школьники. В традиционном формате субботника появились и нововведения: например, в парке «Орленок», где на уборку вышли более ста человек, были отдельные пакеты для пластиковых бутылок, стекла и бытового мусора — чтобы потом их легче было отсортировать и отправить на переработку. По данным областного правительства, в областном центре в субботнике приняли участие более 40 тысяч человек.

Марина Каширская ИА REGNUM Общегородской субботник в Воронеже. Центральный городской парк ("Динамо")

После субботника по домам разошлись не все: часть воронежцев переместилась из парков и скверов города на Советскую площадь, где на 13:00 была намечена акция памяти «Питер, мы с тобой!». Как и планировали организаторы, число участников перевалило за три тысячи человек.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники акции

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 человек, около 50 оказались в больнице с травмами. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Имя предполагаемого террориста-смертника — Акбаржон Джалилов.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники акции

Встреча началась с минуты молчания. «Наша встреча здесь — это не место политических амбиций, поэтому большая просьба — не поднимать сегодня политических флагов. Наша сегодняшняя встреча здесь — это акт памяти, совместной скорби и совместного единения; знак того, что мы будем бороться с тем, что нас пытаются запугать».

Марина Каширская ИА REGNUM Акция памяти «Мы с тобой, Питер!» в Воронеже

Перед участниками акции выступили настоятель Покровского кафедрального собора протоиерей Сергей Моздор, член молодежного парламента Воронежской области Елена Волкова, председатель управления Воронежской региональной Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Владимир Михайленко, директор школы №1, заслуженный учитель России Вячеслав Минаков и призер конкурса «Воспитатель года-2017», музыкальный руководитель детсада №78 Оксана Манина.

Марина Каширская ИА REGNUM Призер конкурса «Воспитатель года-2017», музыкальный руководитель детсада №78 Оксана Манина

Все выступающие подчеркнули, что «у терроризма нет лица, нет национальности», и главное, что нужно сделать для борьбы с ним — победить страх. «Цель терроризма одна — запугать, разобщить, изменить нормальную жизнь. Люди гибнут, становясь жертвами бессмысленной и беспощадной войны. Террористы всегда хотят только одного — чтобы мы боялись… Но именно поэтому мы должны собраться вместе, и каждый из нас должен понять и сделать вывод, что мы бояться не будем!» — заявили организаторы акции.

Марина Каширская ИА REGNUM Некоторые пришли на пикет с плакатами

Как уже сообщало ИА REGNUM, о проведении акции стало известно 5 апреля. Срок подачи заявки на проведение митинга по закону составляет 10 дней, но организаторы согласовали не митинг, а пикета — это сократило срок подачи заявки до четырех дней.

Марина Каширская ИА REGNUM Общегородской субботник в Воронеже. Раздельный сбор мусора в парке «Орленок»

Изначально временем проведения пикета было объявлено 12:00, но затем мероприятие перенесли на 13:00. Правда, об этом явно знали не все участники акции — многие были на месте уже к полудню.

Марина Каширская ИА REGNUM Служебная собака помогала проверять территорию перед пикетом

При этом, по данным «Коммерсанта», рекомендация о проведении антитеррористических митингов поступила в регионы из администрации президента. В то же время у организаторов других акций возникли трудности: воронежским предпринимателям запретили проводить пикет, сославшись на ограничение проведения в областном центре мероприятий, которое будет действовать «до особого распоряжения».