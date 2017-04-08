Пермь, 8 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных в мужской гандбольной Суперлиге 8 апреля.

JeppeSmedNielsen Гандбол

«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские Медведи» (Чехов) 24:40 (12:17 12:23)

(12:17 12:23) «Динамо» (Челябинск) — «Динамо» (Астрахань) 24:31 (11:15 13:16)

(11:15 13:16) «Сунгуль» (Снежинск) — «Каустик» (Волгоград) 33:26 (13:15 20:11)

(13:15 20:11) СКИФ (Краснодар) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) 31:29 (16:16 15:13)

Астраханское «Динамо» закрепило за собой шестое место, последнее, дающее право играть в плей-офф.

Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.