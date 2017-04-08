Калуга, 8 апреля, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пригласил создателей музея мусора «Му Му» вместе с экспонатами принять участие в всероссийском экологическом форуме. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом министр заявил 8 апреля 2017 года во время визита в музей, который создан в Жуковском районе Калужской области,

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском визит центре национального парка «Угра»

Особенно Донскому понравились изготовленные из мусора фигуры и дом бомжа.

Пресс-служба правительства Калужской области Министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскову понравились подделки из мусора

Любой посетитель музея в рамках проходящих здесь мастер-классов может самостоятельно сделать фигуру из мусора и тем самым дать вторую жизнь различному хламу.

«Подобные музеи просто незаменимы для формирования отношения к мусору и загрязнению планеты. Ведь мусор может быть и полезен, и переработан», — заявил Донской по окончании экскурсии в калужском музее мусора.

В тот же день он принял участии в церемонии открытия в Калуге визит-центра национального парка «Угра».

Визит-центр разместился в калужском историческом комплексе «Гостиные Ряды». На реконструкцию двухэтажного кирпичного здания министерством природных ресурсов и экологии страны было выделено в порядке целевого финансирования более 12 млн рублей.

Пресс-служба правительства Калужской области Фигура « Голова коня» в музее мусора «Му МУ»

На первом этаже центра национального парка «Угра» разместилась постоянная экспозиция «Природное и историко-культурное наследие Поугорья», на втором — конференц-зал, совмещенный с выставочным залом.

Новый культурный объект Калуги представляет из себя музей, в котором посетители не только смогут ознакомиться с историей, флорой и фауной национального парка «Угра», но и даже увидеть археологические находки. Помимо экскурсии здесь можно будет заказать выездное путешествие и оформить разрешение на охоту или рыбалку.

После знакомства с деятельностью визит-центра Донской посоветовал его организаторам активно использовать новое учреждение для проведения краеведческих и экологических занятий с учащимися региона.