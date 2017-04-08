Москва, 8 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал информацию СМИ об отмене визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву.

Off2riorob Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

«Отмена визита Джонсона в Москву — лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений, — пишет он. — Пустая трата времени».

Напомним, что, как писало ранее ИА REGNUM, 8 апреля пресс-служба МИД Великобритании сообщила, что глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон отменил свой визит в столицу Российской Федерации, запланированный на 10 апреля.

Причиной отмены визита британского министра в Москву стало изменение ситуации в Сирии.

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