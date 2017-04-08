Митинг «Вместе против террора» прошел в Горно-Алтайске
Горно-Алтайск, 8 апреля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске у стен местного госуниверситета прошел митинг, посвященный памяти жертв террора. Собравшиеся отдали дань памяти погибшим во время террористического акта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По оценкам представителей Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, на митинге выступили ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин, член Общественной палаты региона Эжер Татин, руководитель клуба «Разведчик специального назначения» Сергей Полюдов, от лица молодежи Республики Алтай выступила Татьяна Щеголькова.
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От взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали супруга и внучка президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, он также выступил на митинге и рассказал о состоянии своих близких и, как и предыдущие выступающие, резко осудил терроризм и любые акты агрессии, от которых страдают люди.
«Сегодня мы собрались здесь не по каким-то политическим интересам, не по национальным признакам, мы собрались, чтобы еще раз сказать о том, что наших жителей не испугать, не согнуть, не сломить. Так случилось, что в вагоне, где произошел взрыв, находились моя супруга и моя внучка. Мои родные по-прежнему находятся в больнице, во вторник будет известно, что будет дальше. Они проходят лечение, держатся хорошо. Много людей обращаются к ним, предлагают помощь, в том числе, в переезде. Это говорит о том, что боль нас всегда объединяет. Но мне бы хотелось, чтобы таких болевых моментов было как можно меньше», — сказал Зяблицкий.
Он напомнил, что в петербургском теракте погибли 14 и пострадали около 50 человек, но смертник, подчеркнул он, «буквально похоронил еще двух человек — это его родители». «Представляете, какую участь этот молодой человек преподнес своим родителям? Как им жить дальше? Им придется жить и нести ответственность за то злодеяние, которое он совершил», — добавил Сергей Зяблицкий.
В завершение митинга память погибших почтили минутой молчания, а после в память о них в небо выпустили белые шары.