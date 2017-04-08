Горно-Алтайск, 8 апреля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске у стен местного госуниверситета прошел митинг, посвященный памяти жертв террора. Собравшиеся отдали дань памяти погибшим во время террористического акта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По оценкам представителей Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек.

Александр Тырышкин Митинг «Вместе против террора» в Горно-Алтайске

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, на митинге выступили ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин, член Общественной палаты региона Эжер Татин, руководитель клуба «Разведчик специального назначения» Сергей Полюдов, от лица молодежи Республики Алтай выступила Татьяна Щеголькова.

Александр Тырышкин Руководитель клуба «Разведчик специального назначения» Сергей Полюдов

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От взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали супруга и внучка президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, он также выступил на митинге и рассказал о состоянии своих близких и, как и предыдущие выступающие, резко осудил терроризм и любые акты агрессии, от которых страдают люди.

«Сегодня мы собрались здесь не по каким-то политическим интересам, не по национальным признакам, мы собрались, чтобы еще раз сказать о том, что наших жителей не испугать, не согнуть, не сломить. Так случилось, что в вагоне, где произошел взрыв, находились моя супруга и моя внучка. Мои родные по-прежнему находятся в больнице, во вторник будет известно, что будет дальше. Они проходят лечение, держатся хорошо. Много людей обращаются к ним, предлагают помощь, в том числе, в переезде. Это говорит о том, что боль нас всегда объединяет. Но мне бы хотелось, чтобы таких болевых моментов было как можно меньше», — сказал Зяблицкий.

Александр Тырышкин Сергей Зяблицкий (в центре)

Он напомнил, что в петербургском теракте погибли 14 и пострадали около 50 человек, но смертник, подчеркнул он, «буквально похоронил еще двух человек — это его родители». «Представляете, какую участь этот молодой человек преподнес своим родителям? Как им жить дальше? Им придется жить и нести ответственность за то злодеяние, которое он совершил», — добавил Сергей Зяблицкий.

В завершение митинга память погибших почтили минутой молчания, а после в память о них в небо выпустили белые шары.