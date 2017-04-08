Магнитогорск, Челябинская область, 8 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В Магнитогорске 8 апреля 2017 года прошёл первый матч финала Кубка Гагарина. Вот его результат.

Sports.ru Кубок Гагарина

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) 4:5 (0:1 3:2 1:2)

Финал Кубка Гагарина — особенные игры. В них можно увидеть многое, чего раньше увидеть не удавалось. Например, по одному удалению до конца матча у каждой из команд, или шайбу, прошедшую сквозь сетку ворот, но при этом пересёкшую линию ворот, то есть засчитанную.

«Металлург» начинал с поражения два последних выигранных им Кубка Гагарина, то есть начало обещает интересную и упорную борьбу. Следующий матч серии состоится 10 апреля снова в Магнитогорске.

За ходом финала Кубка Гагарина можно следить здесь.