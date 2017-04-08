Москва, 8 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни летчика-космонавта Георгия Гречко. Соответствующая телеграмма размещена на сайте правительства России.

Nn.ru Космонавт Георгий Михайлович Гречко

«Георгий Михайлович Гречко был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов, талантливым инженером и исследователем, — говорится в телеграмме. — Дважды Герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек».

Медведев отметил, что Георгий Гречко многое сделал для развития отечественной космонавтики и ракетно-космической промышленности, активно занимался общественной работой, особое внимание уделял популяризации достижений российской науки.

«Друзья и коллеги знали Георгия Гречко и как заядлого путешественника и филателиста, увлечённого и творческого человека, которого нам всем будет очень не хватать», — подчеркнул глава правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля.

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