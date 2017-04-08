Великий Новгород, 8 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. На площади Победы-Софийской в Великом Новгороде сегодня, 8 апреля, состоялась акция «Вместе против террора!». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, её участники пришли на площадь с плакатами антитеррористической тематики, а также с белыми воздушными шарами.

ИА REGNUM Белые шары в память о жертвах в петербургском метро

Среди них были и представители руководства Новгородской области и областного центра во главе с врио губернатора Андреем Никитиным. Акция началась минутой молчания, после чего со сцены выступили представители общественности и РПЦ.

В память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге участники выпустили в небо белые воздушные шары, а завершилась акция флешмобом: около трёхсот человек выстроились в надпись «Нет террору!».

Отметим, что на площади сегодня было много школьников. Накануне, как сообщают новгородские СМИ, городской комитет образования мобилизовал руководителей городских школ обеспечить участие в акции старшеклассников с воздушными шарами. Вице-мэр Великого Новгорода Анатолий Осипов отметил, что этот документ, попавший в интернет, истолковали неверно: директоров просто информировали о предстоящем мероприятии.

Кроме того, в общегородской акции приняли участие представители местного отделения ЛДПР, которые сначала провели свою антиттерористическую акцию у автовокзала, а потом в партийной амуниции и с флагами пришли и на центральную площадь города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Петербугском метрополитене погибли 13 человек и террорист, более 50 получили ранения. Среди погибших — уроженка Новгородской области, известная кукольная художница Ирина Медянцева. Ранения, по уточнённой информации, получили трое жителей Новгородской области.

Напомним, акции против террора прошли сегодня, 8 апреля, во многих регионах России.