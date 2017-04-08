Лондон, 8 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своем поле переиграл «Уотфорд» в матче тридцать второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 8 апреля на стадионе «Уайт Харт Лэйн» в Лондоне, завершилась со счетом 4:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Деле Алли, Эрик Дайер и Сон Хын Мин (дубль).

После тридцать одного матча в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 68 очков. Клуб «Уотфорд», набравший 37 балов, находится на десятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 32-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 4:0.

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