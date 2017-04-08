Бухарест, 8 апреля, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Румыния солидарна с партнерами по НАТО и считает, что последние действия США в Сирии являются твердым ответом на «зверства, совершенные в ходе атаки с применением химического оружия». Об этом заявил министр обороны Румынии Габриел Леш, передает корреспондент ИА REGNUM.

Totalmedia.md Экс-советник президента Румынии по вопросам безопасности Юлиан Кифу

«В связи с недавними событиями в Сирии я хочу выразить максимально ясное осуждение ужасающей атаки с применением химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего погибли гражданские, включая детей. Видео, снятое после этой бойни, трудно смотреть и невозможно принять», — заявил он.

Экс-советник президента Румынии по вопросам безопасности Юлиан Кифу назвал реакцию Вашингтона «естественной» с учетом «действий режима Асада против сирийского населения». Теперь, полагает Кифу, Россия может договориться «лишь о сдаче сирийского президента международному трибуналу». «Для России очень трудно на данный момент выстроить свою защиту в ситуации, когда ты что-то гарантировал, а химическая атака все же случилась», — сказал аналитик.

Кифу отметил позицию Турции, которая «полностью солидарна с Соединенными Штатами на данным момент», проявляя расхождение лишь «в отношении использования партизан и курдской оппозиции в Сирии». Развязка ситуации в Сирии, по словам румынского эксперта, может обозначиться в ходе встречи и переговоров президентом России Владимира Путина и США Дональда Трампа.