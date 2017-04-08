Севастополь, 8 апреля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Военнослужащие Черноморского флота приложат все усилия, чтобы терроризм не появился на земле Крыма. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом во время траурного митинга 8 апреля в память жертв трагедии в Санкт-Петербурге заявил заместитель командующего флота по работе с личным составом, контр-адмирал Юрий Ореховский.

Светлана Иванова Контр-адмирал Юрий Ореховский, заместитель командующего Черноморского флота

«Терроризм действует всегда подло, он всегда бьет со спины… пытается внести раскол в наше общество, внести элементы деструктивных действий. Это им не удастся. — заявил Ореховский. — Воины-черноморцы должны приложить все усилия, и мы все делаем для того, чтобы беда не приходила на нашу землю. Чтобы ни у кого не было малейшего желания испытать нашу прочность, нашу волю».

Светлана Иванова Сотни севастопольцев вышли на митинг, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Контр-адмирал добавил, что моряки-черноморцы скорбят в эти дни вместе со всем народом России, жителями города-героя Ленинграда, жителями Санкт-Петербурга.

Севастополь и Санкт-Петербург связаны военно-морскими традициями, судьбы жителей переплелись благодаря двум флотам — Черноморскому и Балтийскому.

В дни скорби и памяти жертв теракта, знак «Ленинград» на аллее городов-героев получил особую роль — он стал местом постоянной акции памяти.

Горожане со дня происшествия 3 апреля несут сюда цветы, зажигают свечи и стоят в минуте молчания. Приходят днем и вечером, семьями и поодиночке, молодежь и пожилые люди.

Школьники города, несущие вахту памяти в почетном карауле у Севастопольского Поста №1 отдают честь и склоняют головы у памятного знака «Ленинград».

Светлана Иванова Почетный караул в Севастополе склоняет головы в память о погибших в метро Санкт-Петербуга

Как сообщало ИА REGNUM, около тысячи человек в субботу, 8 апреля в Севастополе вышли на митинг в поддержку жителей Санкт-Петербурга. Они почтили минутой молчания память невинно погибших людей и возложили цветы к памятному знаку «Ленинград» на аллее городов-героев.

Читайте также: В Севастополе создают народный антитеррористический комитет

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 13 человек и террорист-смертник. Еще более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот же на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить.