Севастополь, 8 апреля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Атаман Севастопольского казачьего округа Александр Красюк призвал создать народный антитеррористический комитет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 8 апреля 2017 года на митинге в памяти жертв трагедии в метро Санкт-Петербурга.

Светлана Иванова Памятный знак «Ленинград» на Аллее городов-героев в Севастополе

По словам Красюка, новая организация будет оказывать поддержку силовикам: «Терроризм — это болезнь, и одним из самых эффективных докторов этой болезни является народ. Мы, предварительно обсудив с большинством организаций, приняли решение — консолидироваться в борьбе против терроризма и оказании содействия силовикам».

Светлана Иванова Атаман Александр Красюк

«В России есть Национальный антитеррористический комитет, мы приняли решение: создать народный антитеррористический комитет в городе Севастополе, куда войдут представители тех организаций, которые доказали преданность городу-герою Севастополю», — заявил атаман.

Около тысячи человек в субботу, 8 апреля в Севастополе вышли на митинг в поддержку жителей Санкт-Петербурга. Они почтили минутой молчания память невинно погибших людей и возложили цветы к памятному знаку «Ленинград» на аллее городов-героев. Ранее сообщалось, что митинг проводиться по инициативе казачества и общественных организаций и не является политической акцией.

Светлана Иванова Севастопольцы на митинге

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Севастополя, не дожидаясь приглашения властей, почтили память погибших в день трагедии. Без громких слов севастопольцы возложили цветы и зажгли свечи у памятного знака «Ленинград» на Аллее городов-героев.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 13 человек и террорист-смертник. Еще более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот же на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить.