Москва, 8 апреля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Повод, выбранный главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном для отмены визита в Россию, является «абсурдным». Об этом сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

Off2riorob Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

«Эта «отмена визита» последовала сразу после его «переноса», — говорит представитель внешнеполитического ведомства. — Причины британской стороной назывались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы».

При этом Захарова добавила, что Москва всегда выступала за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правовой основе.

«К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики», — говорит официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что, как писало ранее ИА REGNUM, 8 апреля пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву из-за «обострения ситуации» в Сирийской Арабской Республике.

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