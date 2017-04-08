Нижний Новгород, 8 апреля, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Митинг против террора в Нижнем Новгороде собрал около 2 тыс. человек, сообщает КоммерсантЪ.

nastyachernikova720 Гвозики

ЛДПР и КПРФ автобусами подвозили молодых «партийцев» с флагами, сотрудников областных властей и работников предприятий на мероприятие, которое, несмотря на траурный повод, проходил в форме концерта. Всех приехавших и пришедших сверяли по спискам.

По данным издания, представителям молодежи за участие в митинге платили по 300 рублей.

В перерывах между песнями Виктора Цоя, группы «Сплин» и т. п. выступали депутат Госдумы Артем Кавинов, представители общественности и основных конфессий.

Все они призывали отказаться от «экстремистских мыслей» и сплотиться против терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные митинги прошли 8 апреля 2017 года во многих городах России. Их участники почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

Напомним, 3 апреля 2017 года произошёл теракт в метро Санкт-Петербурга. В результате теракта погибли 13 человек и террорист-смертник. Еще более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить.