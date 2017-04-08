Самара, 8 апреля, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с пермским «Амкаром» в матче двадцать второго тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 8 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

Kc-camapa.ru «Крылья Советов» (Самара)

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Джанни Бруно и Сергей Корниленко. У гостей мячи забили Януш Гол и Петар Занев.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Клуб «Амкар», набравший 32 балла, находится на шестой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Амкар» (Пермь) — 2:2.

Читайте также: «Амкар» сыграл вничью с «Тереком»

Читайте также: ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в матче РФПЛ