Пекин, 8 апреля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Власти провинции Гуйчжоу сообщили об обнаружении крупнейшего в Азии месторождения марганцевой руды. По оценкам экспертов, стоимость запасов руды, обнаруженных на юго-западе КНР, составляет не менее $14,5 млрд.

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Крупнейшее месторождение было обнаружено в ходе геологической разведки на территории Сунтао-Мяоского автономного уезда. Геологи, обнаружившие запас марганцевой руды, отметили, что обнаруженное месторождение позволит Китаю укрепить позиции в качестве главного поставщика марганцевых руд в мире, пишет «Сина синьвэнь».

Китай остается крупнейшим поставщиком и потребителем марганцевых руд, необходимых в сталелитейной промышленности. Ранее на территории китайской провинции Гуйчжоу были обнаружены несколько месторождений, общий запас которых превышает 600 млн тонн.

Марганцевые руды — природные минеральные образования, содержащие марганец, который необходим для изготовления гальванических элементов, стекла, керамики и минеральных красителей. Кроме того, марганец активно используется в сталелитейной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в середине марта власти китайской провинции Хэйлунцзян сообщили об обнаружении одного из крупнейших месторождений графита в мире. Обнаруженный китайскими геологами графит отличается высочайшим качеством и отсутствием примесей.