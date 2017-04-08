Екатеринбург, 8 апреля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области будет ежегодно проходить всероссийское празднование Дня Танкиста, а полигон «Старатель» используют для демонстрации российской военной техники. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Rae2017 Russia Arms Expo

Также на полигоне «Старатель» будут проводиться военно-прикладные игры. Кроме того, в Нижнем Тагиле планируется проводить специализированную выставку по освоению арктического шельфа.

Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров договорились в Москве. Как отмечает министр, в Нижнем Тагиле для демонстрации техники есть вся необходимая инфраструктура.

В частности, планируется инсценировать фрагмент с участием танков из Сталинградской битвы. «Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила», — заявил Мантуров.

А глава региона Куйвашев надеется на то, что интерес поклонников RAE, в том числе и зарубежных, удастся сохранить. «А ежегодное проведение показа боевой техники будет способствовать увеличению как профессионального, так и туристического спроса на данное мероприятие», — цитирует Куйвашева его пресс-служба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1999 года на полигоне «Старатель» проходит Российская выставка вооружений. Но в 2017 году она если и состоится, то в другом месте — её переносят в Подмосковье. Примечательно, что нынешний губернатор уже не говорит о борьбе за её сохранение на Урале. Не слышно этих слов и от полпреда президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Пожалуй, единственный крупным политиком, который решил бороться за выставку, стал бывший губернатор, основатель выставки Эдуард Россель.