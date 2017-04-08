Екатеринбург, 8 апреля, 2017, 16:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге организована проверка по сообщению средств массовой информации о нанесении телесных повреждений 11-летнему ребенку-инвалиду, предположительно сотрудниками коллекторского агентства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Tookapic Коллекторы

Нападение на ребёнка совершили трое неустановленных лиц в лифте его дома. Они угрожали ему и требовали погашения долга, который якобы есть у его матери перед кредитным учреждением в размере 300 тысяч рублей.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленников подозревают в вымогательстве, совершённым группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ч. 2 ст. 163 УК РФ). На данный момент следователями опрашивается сам ребёнок, его мать, которая утверждает, что не имеет долга, а также соседи. Также в ходе расследования будет назначена и проведена экспертиза, которая позволит установить степень полученных ребёнком телесных повреждений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это не первый инцидент в Екатеринбурге, когда объектом атаки коллекторов стал ребёнок. В конце февраля 2016 года несколько граждан представившиеся коллекторами стали ломиться в квартиру, в которой находился школьник. Подросток не стал открывать дверь незнакомым в отсутствии родителей. Тогда злоумышленники стали угрожать, требовать денег, а потом и вовсе сломали замок двери и перерезали провода телефонной связи. Школьник даже не мог позвонить, что бы позвать на помощь и был сильно напуган. В итоге вызволять ребёнка из квартиры пришлось спасателям.